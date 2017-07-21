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В республике проходит экологический конкурс

Настало время раскрыть свои таланты. Продолжается прием работ на приз Главы Республики Алтай. Напомним, Александр Бердников, в честь года экологии объявил конкурс. В нем может принять участие любой желающий.

Отметим, что работы начали поступать с начала июля, как только был объявлен конкурс. Номинаций великое множество. Начиная от детского рисунка, заканчивая хореографической постановкой. Главное, выдержать тему экологии родного региона. Рассказать о его красоте, взаимодействии человека и природы, уникальности Горного Алтая. Это может быть и музыкальное произведение, и стихи, и песни. Этот конкурс - большая возможность проявить себя в творчестве.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Я призываю население включиться в это благовидное дело. Это даст еще раз толчок к популяризации нашей первозданности и сохранности. Это и обустройство родового родника, перевала и так далее. Заняться нужно этим. Нашими родовитыми местами».

Творческие работы на конкурс поступают каждый день. И то, что население сразу откликнулось и поддержало идею конкурса, говорит о том, что забота и любовь к своей малой родине в сердцах каждого жителя республики, подчеркнул Александр Бердников. Победителей определят путем открытого голосования на официальном портале республиканского Правительства. Награждение состоится на торжественном мероприятии в рамках подведения итогов Года экологии РФ в Республике Алтай. Присылать свои работы вы можете на адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прием работ продолжится до 20 августа 2017 года, подробно с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте правительства Республики Алтай.