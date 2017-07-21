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Пристегни самое дорогое

Акция с таким названием прошла на дорогах республики. В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД напомнили водителям правила перевозки детей в автомобиле.

ИВАН ЯСЬКОВ: «Как показывает практика далеко не все автолюбители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях, и это даже несмотря на серьёзные штрафы. Откровенно говоря, дело здесь даже не в деньгах, в первую очередь водитель должен заботиться о безопасности маленького пассажира».

По правилам дорожного движения перевозить детей до 12 лет в автомобиле нужно с использованием детских удерживающих устройств. Если ребёнок старше 7 и находится на заднем сидении, то можно даже заменить детское кресло на так называемый "треугольник". Казалось бы правила очень просты, но за пол года в автоавариях уже пострадало 9 маленьких пассажиров.

ОЛЬГА ПОЛЬЯНОВА, ИНСПЕКТОР ГРУППЫ ПРОПАГАНДЫ УГИБДД МВД по РА: «Несмотря на принимаемые меры сотрудниками Госавтоинспекции, наблюдается негативная тенденция к увеличению ДТП, где пострадали дети. Только за две прошедшие недели июля совершено 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 9 получили травмы различной степени тяжести, 7 происшествий совершены по вине взрослых участников дорожного движения».

9 июля в Чойском районе произошло ДТП, в котором погибла 3-х летняя девочка. Водитель превысил скорость и не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась. Маленькая пассажирка от полученных травм скончалась уже в авто скорой помощи.

В рамках же сегодняшней акции сотрудники Госавтоинспекции раздавали листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения, а водителям, которые нарушили ПДД, во время оформления протокола демонстрировался видеоматериал, направленный на соблюдение ПДД.

Для того, чтобы ребенок был в безопасности, нужно соблюдать далеко несложные правила. Вместе с тем, штраф за нарушения при перевозки детей 3 000 рублей. В ходе этого профилактического рейда было выявлено 10 нарушений.

Иван Яськов