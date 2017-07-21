НОВОСТИ

В Онгудае строят солнечную электростанцию

Расчистка территории, сборка необходимых деталей и забивание свай. Первый этап работ практически завершен. И, несмотря на то, что металлические столбы закапывает техника, без помощи человека здесь не обойтись.

НИКОЛАЙ МАИКОВ, МАСТЕР УЧАСТКА ОНГУДАЙСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: «Участок у нас не так уж ровный, сложностей очень много, попадаются большие камни, когда забивается, приходится откапывать, камни убирать, заново забивать сваи».

На очереди следующий этап: установление панелей. Под наклоном 30 градусов. В строительстве задействованы, в большинстве своем, местные жители. Три бригады, у каждой свои обязанности.

Все работы проходит в штатном режиме и согласно установленному графику. Объект должен быть сдан уже в начале сентября.

Наш регион стал первым в стране, где был создан кластер возобновляемой энергетики. Плюсы здесь не только в экологически чистом производстве в рамках развития "зеленой экономики", пропускная способность линий электропередачи сегодня на пике своей нагрузки.

АНДРЕЙ ЯЛБАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ": «Результат общей нашей работы: правительства, инвесторов, нас, как подрядчиков - мы занимаемся вопросами дефицита энергоснабжения РА. Поэтому выход из положения для нашего региона - это как раз развитие альтернативной энергетики, чем мы сегодня успешно занимаемся».

Первый шаг сделан в 2014-ом. Первую солнечную электростанцию открыл лично Президент страны Владимир Путин. Две очереди в Кош-Агачском муниципалитете общей мощностью 10 МВт, которой хватает еще и на Улаганский район. В прошлом году введена в эксплуатацию Усть-Канская СЭС. В этом году первая свая была забита и в Майминском районе. Там солнечная электростанция будет не только самой мощной - в 20 МВт, но и построенная по новым технологиям: на гетероструктурных модулях российского производства, в разы превышающие преобразование солнечной энергии, даже в условиях облачности. В перспективе - строительство крупных СЭС в Ине и Усть-Коксе. Действующее соглашение между Правительством республики и инвесторами предусматривает общий объем в 95 МВт. Но на этом процесс не закончится. Стороны намерены продлить договор до 145 МВт. Сегодня уже подбираются участки для очередного объекта. Рассматриваются варианты в Турачакском, Чемальском и Шебалинском районах.

Олеся Овсянкина