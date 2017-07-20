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В отдаленном селе Коо появится круглосуточное электроснабжение

Чулышманской долине - достойную жизнь. В рамках рабочей поездки в Улаганский район Глава Республики Алтай Александр Бердников посетил одни из самых труднодоступных населенных пунктов республики – села Коо и Балыкча. Решение насущных вопросов жителей, включая образование, энергетику и связь стали основными темами встречи.

Социальные объекты: школы, детские сады в прицеле республиканских властей. Коо - село Челушманской долины, где проживает порядка 240 человек, стало очередным населенным пунктом, где глава региона провел встречи с жителями. Например, электричество появляется в селе - только на 7 часов: с 5 утра до 12 дня. Александр Бердников дал поручение продумать оптимальные решения для того, чтобы жители были обеспечены электроэнергией круглосуточно. И в частности, будут дополнительно выделены средства на приобретение запасов дизельного топлива.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Поэтому, однозначно, при всем дефиците бюджета, такие села кок Коо, Майское, Балыкча мы по программе, а у нас таких порядка 40 сел, мы будем развивать. Потому что люди здесь живут веками. Никто не собирается уезжать, все население увеличивается. Поэтому мы построили здесь ФАП новый, но нет света. Поэтому принято решение по этому селу, чтобы свет был приближен к круглосуточному. Мы дополнительно выделяем здесь дополнительные ресурсы для приобретения дизельного генератора. Есть накопительные батареи, которые отдают энергию. И ближайшее село Балыкча. Дал поручение: будет машина скорой помощи, чтобы люди чувствовали себя защищенными».

Реконструкция школы в Коо будет совершена в ближайшее время. Такую установку дает глава региона. Также было принято решение приобрести для села машину скорой помощи. Что касается состояния дорог, то уже на этой неделе начнется ремонт дороги на 14-километровом участке от Балыкчи до Коо. Также будет приобретен бульдозер для расчистки перевала Кату-Ярык, связывающего села Чулышманской долины с районным центром.

На встрече с жителями села Балыкча Александр Бердников рассказал о принятом решении о выделении средств на ремонт школы: замену окон, дверей, обустройство теплого туалета. Капитально отремонтируют и детский сад. Глава республики поручил изучить возможность доставки строевого леса и строительства дороги от верховья Телецкого озера. Жители интересовались благоустройством дороги до мыса Кырсай, она также в планах развития дорожного фонда республики. В Балыкче есть сотовая связь, но с трудом работает Интернет. Было высказано пожелание решить этот вопрос. Завершились встречи церемонией награждения. Почетной грамоты Республики Алтай были удостоены Сергей Чанчиев, Ольга Сарулова, Чейнеш Ельдепова, Марина Андадикова. Челушманскому сельскому поселению вручили сертификат на 200 тыс. рублей на приобретение тренажеров для спортивного зала Балыкчи, а также на микроавтобус «УАЗ» для жителей двух сел.

Владимир Виноградов