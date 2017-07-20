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С начала года в республике выявлено 78 ВИЧ-инфицированных

Качество воды и воздуха улучшено, а инфекционных заболеваний стало меньше. На пресс-конференции в управлении Роспотребнадзора подведены итоги первого полугодия 2017 года. Среди главных вопросов: подготовка школ, санитарная очистка и нападение домашних животных.

Обеспечить устойчивую санитарно-эпидемиологическую ситуацию - главная цель специалистов надзорного ведомства. Причем, для достижения этой цели все чаще используется не наказание, а профилактика. Это доказывает и факт значительного сокращения числа проверок. Тем не менее, нарушения выявляются. За отчетный период: более четырех тысяч, чаще всего, это объекты торговли, предприятия общепита, а также образовательные и медицинские организации.

ЛЕОНИД ЩУЧИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА, ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РА: «Мы наложили сами 642 штрафа на сумму 2 млн 390 тыс рублей. Ну вот, чтобы вам еще раз показать, что штрафы - это не наша самоцель, 44 предупреждения. Что-то исправили, сделали. Да, мы имеем право наказать, но мы говорим: первый раз, исправились, вот давайте будет вам предупреждения».

На контроле Роспотребнадзора и ход летней оздоровительной кампании. До начала работы и по настоящее время проверяются все лагеря. Два из них, а именно "Солнечное сияние" в Чойском районе и Аскат в Чемальском - были закрыты. На сегодня в центре - подготовка школ к новому учебному году. Более чем в 20 образовательных учреждениях нет водопровода, 44 не оборудованы теплыми туалетами. Сначала муниципалитеты отчитались, что в этом сезоне готовы сделать только 4.

ЛЕОНИД ЩУЧИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА, ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РА: «44 делим на 4, что получается? С такими темпами нам еще 11 лет потребуется в РА. Мы обратились к главе региона Бердникову А.В., он повел штаб, воздействовал на районы, и теперь вместо четырех туалетов у нас появятся 11».

На встрече с журналистами подведены итоги и по инфекционным заболеваниям. В этом году наблюдается снижение случаев дизентерии, ветряной оспы, клещевого энцефалита, гриппа и внебольничной пневмонии. А рост отмечается по ОРВИ, 41 случай норовируса, который может вызвать кишечную инфекцию, 8 случаев энтеровируса, 3 из них протекали в форме серозного менингита. Что касается ВИЧ, за полгода выявлено 78 новых случаев, теперь общее число больных составляет 773 человека. Самые высокие показатели - в Чемальском, Майминском и Чойском районах. Специалисты связывают это с тем, что районы привлекательны для туристов, которые, по большей части, приезжают с соседних регионов. Между тем, в Сибири количество ВИЧ-инфицированных превышает среднероссийские показатели. Так, на каждые 100 тысяч населения - 1266 человек - носители вируса иммунодефицита. На встрече с журналистами также отмечено, что по результатам лабораторных исследований улучшены показатели по качеству вода и воздуха. А опасение специалистов вызывает работа муниципалитетов с владельцами собак. В этом году от укусов животных пострадало 383 человека. Более чем в 250 случаях - у питомцев были хозяева, однако наказание понесли лишь 160. По итогам встречи на все вопросы журналистов главный санитарный врач дал исчерпывающие ответы.

Олеся Овсянкина