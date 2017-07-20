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В Сбербанке прошел брифинг для журналистов республиканских СМИ

В тесном сотрудничестве. Представители Алтайского отделения Сбербанка России провели встречу с ведущими средствами массовой информации региона. Здесь по традиции подвели итоги сотрудничества со СМИ и наградили лучших. Кроме того журналистам рассказали, как приобрести жилье в один клик.

За активность и крепкие партнерские отношения была выражена благодарность телекомпании ГТРК "Горный Алтай" в лице ее руководителя Татьяны Кончевой. С надеждой на дальнейшее сотрудничество, благодарственное письмо вручили и Алене Казанцевой - главному редактору республиканской газеты "Звезда Алтая". Как отметил заместитель управляющего алтайским отделением Сбербанка Максим Бауков, Сбербанк и СМИ - это уже многолетний альянс. Тесное взаимодействие и сотрудничество приносит свои плоды. Так, на встрече журналистам выпал очередной шанс узнать из первых уст о продуктах банка. Основной интересующий вопрос - ипотечное кредитование. Сегодня банком проделана большая работа в этом направлении. Журналистам рассказали, как приобрести жилье в один клик. Теперь чтобы подать заявку на оформление ипотеки не нужно идти в отделение. Достаточно иметь под рукой гаджет и интернет-браузер.

Еще одним революционным прорывом стало то что, даже регистрацию недвижимости, в случае успешного ипотечного кредитования, Сбербанк тоже взял на себя. Поход в Росреестр для клиента отменен. Этим теперь занимаются сотрудники банка. Брифинг длился около часа, однако на все интересующие журналистов вопросы специалисты постарались дать полные ответы. Рассмотрели условия кредитования, рассчитали калькулятор и поговорили о ставках. Кстати, последнее их изменение было в июне. По каждой программе ставка, конечно, своя, однако понижение произошло в среднем на однопроцентный пункт от предыдущих ставок. В целом, было отмечено, что беседа прошла в теплой дружеской обстановке, и по итогам брифинга стороны приняли решение о дальнейшем взаимодействии и тесном сотрудничестве.

Кристина Бандура