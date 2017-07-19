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Более 13 млн рублей выделено на ремонт на капитальный ремонт Улаганской ЦРБ

Достойное медицинское обслуживание каждому. В Улагане пройдёт капитальный ремонт районной больницы и появится отдельное здание поликлиники. Такое решение принял глава республики Александр Бердников в ходе рабочей поездки по муниципалитету.

Практически во всех районах Республики Алтай в последние годы появились новые, современные центральные районные больницы. Улаган – чуть ли не единственное исключение. Здесь больница - не в лучшем состоянии и требует ремонта. Поликлиническое отделение, лечебный корпус, стационар находятся в одном здании. Врачам разных специальностей приходится проводить приём зачастую в одном кабинете одновременно. Кроме того протекает крыша. Осмотрев ЦРБ глава региона принял решение провести здесь капитальный ремонт и выделить отдельно здание для поликлинического отделения.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Мы за эти годы, за 11 лет моей работы построили 9 центральных районных больниц новых, это, конечно, колоссальные темпы. Прежде всего благодаря поддержке президента РФ, лично В.В. Путина некоторые лечебные учреждения построены по его прямому указанию, поручению. Мы рядом существующее здание, оно в нормальном состоянии, делаем там капитальный ремонт. Здесь со мной специалисты, они проведут обследование, подготовят проектно-сметную документацию, мы сделаем кап. ремонт по современным требованиям с кондиционированием, вентиляцией, все, что положено, где будут вести приём врачи, у каждого будет свой кабинет».

Улаганской центральной районной больнице уже выделено 10,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на ремонт крыши, цокольного этажа, инженерных сетей и теплотрассы для того, чтобы подготовить ЦРБ к капитальному ремонту. Ещё 3 млн выделено на ремонт операционных.

Александр Бердников поручил завершить все работы менее чем за один год. В ближайшее время Улаганской больнице будет передано бывшее здание соцзащиты, где и появится новое поликлиническое отделение.

Иван Яськов