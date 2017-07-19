НОВОСТИ

В МВД прошло распределение молодых специалистов

Омск, Краснодар, Воронеж, Орел и Барнаул. Эти города - кузница кадров для Министерства Внутренних дел нашего региона. Выпуск 2017 года самый большой за последние несколько лет. В республиканском МВД прошло распределение 39 выпускников.

Стабильность и спокойствие. Любому жителю как страны в целом, так и республики в частности, необходимо чувство защищенности и уверенности в собственной безопасности. В этом и есть работа полицейского: готовность в любую минуту прийти на помощь и умение быстро принимать верные решения. Профессия, связанная и с риском, и с героизмом всегда привлекала и наших ребят.

ПЕТР ЕЛОВСКИЙ, ВЫПУСКНИК БАРНАУЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА: «С детства у каждого ребенка есть своя мечта. У кого-то водителем, у кого-то полицейским, врачом. Я выбрал профессию полицейского, поступил в Барнаульский юридический институт, обучился по направлению правоохранительной деятельности».

Напутственные слова молодые, теперь уже сотрудники, получили от руководства республиканского МВД. Министр Павел Гаврилин подчеркнул, чтобы достичь мастерства в профессии полицейского, нельзя останавливаться на достигнутом.

ПАВЕЛ ГАВРИЛИН, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ по РА: «Обучение продолжается всегда. Вы знаете, что у нас законодательство, как в калейдоскопе. Не успеваешь привыкнуть к одному вопросу, тут же у нас появляются дополнительные. Поэтому всегда нужно повышать свой профессиональный уровень. Никогда не надо замыкаться. Надо двигаться вперед».

Выпуск - 2017, по сравнению с прошлыми годами, внушительный. 39 человек из пяти образовательных учреждений МВД России. Это Омская академия, Краснодарский, Воронежский и Орловский институты. Однако основной поставщик кадров - Барнаульский юридический институт. 5 лет обучения позади. Теперь начинается настоящая служба.

ЕЛЕНА КАЗАНЦЕВА, ВЫПУСКНИЦА БАРНАУЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА: «Те навыки, которые были мною получены на протяжении пяти лет в Барнаульском юридическом институте буду применять в службе дознания в Усть-Коксинском районе».

Все молодые специалисты с успехом прошли не только обучение в ВУЗах, но и распределение. Каждый направлен в комплектующие органы по всей республики для дальнейшего прохождения службы.

Олеся Овсянкина