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В этом году будет отремонтировано 27 многоквартирников

В Республике Алтай с 2014 года более 5 тысяч человек улучшили свои жилищные условия в рамках региональной программы.

Самый проблемный вопрос - крыша. В доме № 7 по улице Головина жильцам пятых этажей приходится несладко. Карнизы осыпаются и протекает крыша. Протечки устранялись управляющей компанией, но о капитальном ремонте никто не говорил. В 2017 году этот многоквартирник включили в региональную программу.

ЛЮДМИЛА ПОПОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА ДОМА № 7 по ул. Б. ГОЛОВИНА: «Когда заработала в республике региональная программа по капремонту, стали появляться отремонтированные крыши, мы прямо с завистью смотрели и думали, когда-нибудь и у нас наступит праздник. Он наступил, в 17 году наш дом включили в программу».

Работы по замене кровли сейчас идут сразу в нескольких домах. Всего в программу капремонта включено 438 многоквартирников. Ежемесячные средства от них поступают региональному оператору, на счет Фонда, а также на специальные счета. Исходя из года постройки, даты последнего ремонта определяется очередность текущего ремонта. На Алтайской 8, жильцы также ожидают ремонта крыши.

ЛЮБОВЬ МАЛЬКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА ДОМА № 8 по ул. АЛТАЙСКАЯ: «Надеемся, что всё-таки в этом году нам ремонт сделают, потому что документация вся уже готова, с подрядчиком мы беседовали. Мы правильно сделали, что мы аккумулировали свои средства на капремонт, именно у регионального оператора, потому что мы бы своими силами не осилили ремонт кровли».

По состоянию на 1 июля собственниками собрано более 115 миллионов рублей. Всю информацию о взносах, информацию о долгосрочной программе капремонта, краткосрочный план и другое можно увидеть на сайте регионального фонда.

ЭЛЬВИРА ГУЛЯЕВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РА": «В 2017 году, в рамках программы будет отремонтировано 27 многоквартирных домов, из них 19 в Горно-Алтайске, 6 в Майминском районе, 1 в Онгудайском районе и 1 в Турачакском районе. Общая сметная стоимость ремонтных работ составит 80 млн. рублей, из них 90% это средства собственников».

Реализация региональной программы продолжится до 2043 года. Помимо замены кровли перечень работ включает в себя ремонт фасада, подвальных помещений, фундамента, лифтов и инженерных систем.

Иван Яськов