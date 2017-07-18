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Чья изба лучше?

Быт и повседневная жизнь русского народа в разные времена. На фольклорном фестивале "Родники Алтая" прошел традиционный конкурс "Русская изба". Впервые за все время проведения праздника на Усть-Коксинской земле были представлены горницы всех муниципальных образований республики Алтай.

Гостей у горницы каждый район встречает по-разному. Здесь поют, танцуют, кто-то хлеба печет, а потом с караваем к воротам идет.

Убранство горниц у всех разное. У каждого своя изюминка. Кто-то привлекает внимание гостей на пирогах и ватрушках, исконно-русских блюдах, кто-то - на кухонной утвари, кто-то - на куклах. Однако не осталась без внимания и практически у всех была представлена прялка. Надежный друг и товарищ женщин, она им была и собеседница, и кормилица. На ней пряли, с ней вели беседы.

НАТАЛЬЯ САФРОНОВА, ЧЕМАЛЬСКИЙ РАЙОН: «Много обычаев, связанных с прялкой. С самого детства, когда рождался малыш, пуповину обрезали на веретене. Когда крестили новорожденного, крестному передавали ребенка через прялку. Прялка была личная вещь каждого, давать прялку другому считалось плохой приметой.

А вот в горнице Онгудайского района хозяева показали гостям, как тесно переплелись за века русская и алтайская культура.

Впервые за время проведения фестиваля русского народного творчества на усть-коксинской земле, свои горницы представили все районы. Конкурс традиционный и очень ответственный. Нужно не только привезти все убранство горницы, некоторые экспонаты которых были музейными, но и сохранить ее за время проведения фестиваля. Судя по теплым отзывам, каждую избу гостей посещает немало.



АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ КОНКУРСА "РУССКАЯ ИЗБА" XIV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА " РОДНИКИ АЛТАЯ-2017": «Конечно, все горницы отличаются друг от друга по убранству, по тому, как принимают гостей хозяин и хозяйка, по тому, как сплелись на самом деле культуры русская и алтайская. Конечно, конкурс является один из самых зрелищных».

По итогам конкурса "Русская изба" первое место заняла горница Шебалинского района, второе у хозяев Уймонской долины, третье же место присудили сразу двум районам Онгудайскому и Чойскому.

Кристина Бандура