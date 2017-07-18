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Известный хит Despacito исполнен на алтайском языке

Хит, который вот уже несколько месяцев держится на первых строчках мировых хит-парадов. Романтика трущоб, зажигательные латинские танцы и завораживающие голоса пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки. Оригинальный трек вышел в январе этого года и сразу же покорил миллионы слушателей по всему миру.

Как доказательство бешеного успеха - множество пародий и кавер-версий. И теперь популярная песня зазвучала и на алтайском языке. Авторы и исполнители: выпускники алтайской студии мальчиков Равиль Лиров и Андрей Модоров, а также молодые таланты Айсура Майчикова и Айан Метреев, которые сейчас находятся в Москве.

АНДРЕЙ МОДОРОВ: «Этот квартет, как таковой, просто импровизация. В один из холодных вечеров июня мы собрались вчетвером и думали, что бы нам такое сделать интересное, потому что, когда ты вдали от дома, очень скучаешь по дому и хочется немного приблизиться. Одна из наших участниц, Айсура Майчикова предложила, почему не спеть Despacito на алтайском. Она посчитала, что будет звучать красиво».

И получилось действительно красиво. Ребята не стали дословно переводить слова песни, а придумали новый вариант, добавив звук национальных инструментов. За один вечер подготовлен текст, а уже на следующий - снято видео.

Первый опыт не остался без внимания. Более десяти тысяч просмотров и множество положительных комментариев в соцсетях.

Этой песней открывается канал «Аил-TV projekt», где с сентября будут представлены самые разные творения талантливого квартета: современные танцы, авторские сочинения и другие результаты совместного творчества.



Олеся Овсянкина