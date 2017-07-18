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В республике стартовала кормозаготовительная кампания

К ней приступили хозяйства пока 3-х районов: Майминского, Чойского и Турачакского. Из-за погодных условий задача осложняется, однако на сегодня уже скошено 140 га многолетних трав и заготовлено 80 тонн сена. Это в пределах 30% от от установленного плана.

В предстоящую зимовку республика планирует войти с поголовьем скота - 433 тыс. условных голов. Совместно с муниципальными образованиями разработан план обеспечения сельхоз. животных кормами. Площадь для заготовки составит почти 180 тыс. гектаров. Хозяйствами всех категорий планируется заготовить 230 тыс. тонн сена, силоса – около 14 тыс. тонн, сенажа – 43, зернофуража – 4 тыс. и соломы – 1,2 тыс. тонн. Стояла бы только погода.

ВЛАДИСЛАВ ТАХАНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Была погодой введена корректировка - отсутствие осадков за июнь-июль месяц. Мы сейчас уже понимаем, что практически где-то до 30 % мы не дополучим от урожая от запланированного объема. Поэтому проводим работы большие с главами районов, в сельских поселениях тех верхних районов.

Неблагоприятные погодные условия ставят перед сельхозтоваропроизводителями сложную задачу заготовки качественных кормов. Но, тем не менее, по оперативным данным, в настоящее время скошено 143 га многолетних трав и заготовлено 80 тонн сена. Июньская аномальная жара внесла свои коррективы. Особенно ее ощутили аграрии за Чике-Таманским перевалом.

КАЙРАЛ ТОПТЫГИН, ФЕРМЕР: «Засеяли поля около 100 га, и ничего не выросло в итоге, все сгорело. Наверное, без посторонней помощи мы не сможем нынче скот до весны довести в целости и сохранности».

Не упустить оптимальную фазу развития кормовых культур. Сейчас это очень важно, говорят фермеры. Скашивание травостоя в это время позволит получить с кормовых угодий максимальное количество питательных веществ. При этом сроки и качество, уровень технической оснащенности также являются главным успехом кормозаготовки.

Владимир Попошев