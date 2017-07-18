НОВОСТИ

В Балыкче открылась врачебная амбулатория

Почти 20 млн. рублей. Такова стоимость строительства амбулатории. Сегодня здесь трудятся 15 человек. Медучреждение рассчитано на 48 посещений в смену и обслуживает четыре села: Балыкчу, Беле, Коо и Кок-Паш.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Я считаю, что люди должны, независимо, где они проживают, получать равные условия и в образовании, и медицинских услугах. Это говорит о том, что наша страна, для нее каждый гражданин одинаков, независимо от места проживания. Для села мы приобрели две машины скорой помощи, два транспорта повышенной проходимости для населения, чтобы люди могли передвигаться. Я сегодня посмотрел в глаза жителям, они светятся от радости, что они нужны государству, что они равные среди равных. И ради этого мы должны все работать. Я благодарен им за поддержку, за слова благодарности в адрес президента, правительства. Мы здесь все вместе, и Владимир Тюлентин, и жители были участниками этого праздника: современная европейская больница, как в большом населенном пункте».

Решение о строительстве новой врачебной амбулатории с койками дневного пребывания принято по поручению главы региона в 2016 году. Старая больница располагалась в приспособленном помещении, построенном еще в 1954 году и не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. Сегодня же это современное учреждение здравоохранения с необходимым оборудованием.

АЙДАНА ТОЙДОНОВА, ФЕЛЬДШЕР СЕЛЬСКОЙ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ, с. БАЛЫКЧА: «У нас тут все есть: стоматологический кабинет и акушерско - смотровой кабинет, лаборатория, процедурный, перевязочный, все есть у нас. Для наших жителей очень важно и для нас медиков, и для всех нас».

Балыкча - село отдаленное. Здесь проживают порядка 1200 человек, 450 из них - дети. Поэтому переоценить строительство столь необходимого для жителей медицинского центра практически невозможно.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС-ЭК РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «На отдаленном селе построили больницу, это, конечно, волевое решение главы А.В. Бердникова. Большое вам спасибо за доброе дело, и мы будем со своей стороны помогать, чем можем».

Здесь же на открытии за заслуги в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Республики Алтай награждены врач общей практики Людмила Койткина, ветеран здравоохранения Татьяна Тантыева, благодарственным письмом отмечены ветераны здравоохранения Светлана Сартакова и Людмила Тымыева.

Владимир Виноградов