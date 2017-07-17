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В Паспарте и Кара-Кудюре будут новые школы

В ходе рабочей поездки по Улаганскому району Глава региона Александр Бердников посетил школы Кара-Кудюра и Паспарты. Реконструкция первой и строительство нового здания второй - перспективные задачи для республиканских властей.

Очередная остановка в рамках рабочей поездки в селе Кара-Кудюр. Встреча с руководством общеобразовательной школы и сельским активом. Александр Бердников осмотрел одноэтажное деревянное здание. Кара-Кудюрская средняя школа построена в 60-х гг. прошлого столетия. За более чем полвека ее существования в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. Текущий - своими силами. Даже свежевыкрашенный маленький спортзал с первого взгляда кажется "еще ничего", однако износ основного здания уже налицо. Замены требуют окна, двери, кровля, электропроводка. Однако после тщательного анализа специалисты подчеркивают: объем работ по реконструкции будет гораздо больше, необходимо будет усилить несущие стены и фундамент. Глава региона дал поручение подготовить проектно-сметную документацию.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Что-то там латать бессмысленно, это будет тратой денег. Не говорю, что мы начнем сегодня, но какие-то шаги будем делать уже в 18-м году, по крайней мере, по замене кровли, усилении фундамента, стен, чтобы можно было поставить пластиковые окна, там и двери еще ручной работы годов 50 - 60-х. Там тоже живут нормальные люди, нормальное село. Сложно, естественно, но однозначно мы приступим к строительству».

Совершенно новую школу построят в Паспарте, на родине знаменитого сказителя Алексея Калкина. Решение о строительстве принято в этом году. На реализацию проекта выделено 43 млн. рублей, при общей смете в 102 млн. Старая школа себя изжила. Деревянная постройка 85 года не отвечает современным требованиям. Всему причиной грибок, который практически уничтожает деревянные полы.

АННА АСКАНАКОВА, ДИРЕКТОР МБОУ "ПАСПАРТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. А.Г. КАЛКИНА": «Грибок все съел. Через 2 года меняем полы. Сейчас уже комиссия посмотрела, они так и решили, потому что уже страшно учиться в этой школе. Я хочу сказать большое спасибо за то, что он сюда приехал. Он такой человек: если решил, он до конца доведет это место».

В Паспартинской школе учатся 70 детей. Пока в две смены. В новой же, по плану, будет одна. В новом здании будет и детский сад.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «В Паспарте мы начнем буквально в ближайшее время новую школу, хорошую, по современным технологиям, современными материалами, здесь будет детский сад на 40 мест, требуется 25, но мы делаем на перспективу. Проблемы в селе Паспарта с питьевой водой, чтобы нам лишние траты не нести, мы приняли решение, спроектировали, при школе сделаем скважину на 150 метров. И эту воду подадим в село несколько колонок».

Отметим, что только за последние 10 лет в рамках профильных программ в Улаганском районе отремонтировано и реконструировано порядка 12 объектов образования, включая спортивные сооружения. И несмотря на всю сложность бюджета, работы в этом направлении продолжаются.

Владимир Виноградов