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В «Орленке» проходит смена для детей с ограниченными возможностями

Речевые занятия, тренировка для языка и губ, правильное произношение слов. В лагере «Орленок» Шебалинского района началась смена для детей с ограниченными возможностями по здоровью. В течение 10 дней с ними занимаются логопеды, педагоги и врачи-терапевты.

НАТАЛЬЯ ЗАВАЛИНА, ЛОГОПЕД: «Дети у нас разные с ОВЗ, характер нарушения речи также разный. Бывает и от одного занятия лучше становится».

В 8 часов подъем, зарядка, затем завтрак и игры на свежем воздухе. Очень важно, чтобы дети не просто летом отдохнули, но и поправили свое здоровье. Специалисты республиканского реабилитационного центра на профессиональном уровне и с каждым ребенком проводят индивидуальные занятия.

ЭРМЕН БОКОНОКОВ, ИНСТРУКТОР: «Занятия необходимы, чтобы поднять дух ребят. Дети с ограничениями не должны считать себя ограниченными».

Такие смены проходят ежегодно, родители и педагоги детей, побывавших на таком отдыхе, отмечают положительную динамику. В этом году возможность с пользой провести время и пройти реабилитацию предоставилась 20 детям из разных уголков нашей республики.

В этом году летняя оздоровительная кампания охватила более 12 тыс. детей. Это и военно-патриотическая, туристско-краеведческая, экологическая и творческая тематика. Нужно отметить, что в проведении профильных смен активно участвуют некоммерческие организации, военно-патриотические клубы. В рамках частно-государственного партнерства для отдыха детям стали доступны и некоторые туристические базы и комплексы.



Марина Кулеева