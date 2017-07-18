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В республику доставлены останки солдата, погибшего в годы ВОВ

Пропавшим без вести больше не значится. В Республику Алтай доставлен прах солдата, уроженца села Верх-Уймон Усть-Коксинского района. Останки Михаила Лукьяновича Маморцева обнаружены поисковиками в Новгородской области.

По всем правилам и с воинскими почестями. Отдать дань памяти, уважения и признательности погибшему солдату пришли представители власти и общественности, люди в погонах, кадеты и курсанты военно-патриотических клубов. Главный герой сегодня - Михаил Лукьянович Маморцев 1900 года рождения. Пока не удалось выяснить ни откуда призывался солдат, ни точную дату смерти. Известно лишь, что он уроженец села Верх-Уймон Усть-коксинского района.

АЛЕКСАНДР МАНЗЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Он сложил свою голову за наше будущее, за будущее нашей молодежи, за будущее нашей страны, поэтому мы отдаем сегодня дань почести, уважения нашему красноармейцу Михаилу Лукьяновичу. Я вас всех поздравляю, что он возвратился на родину, сын нашего Горного Алтая»

Деревня Новая, Парфинский район Новгородской области. Лишь маленькая точка на огромной военной карте Великой Отечественной войны. Здесь уже не первый год идут работы на местах захоронения солдатов и офицеров. За один сезон стараниями поисковиков с земли поднимаются сотни советских солдат. К сожалению, чаще безымянных. А в апреле новгородским отрядом "Долг" были найдены останки и нашего земляка.

АЛЕКСАНДР ВИЛИСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ В РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»: «Доставали, конечно, его тяжело. Это было болото, еще тяжелее давался медальон солдатский, потому что медальон не раскручивался, он был очень вязким, похож на вату. Ребята приняли решение отправить данный медальон на экспертизу в специализированную лабораторию к своим друзьям в Коми республику. Ребята из Коми совершили чудо, они прочитали солдатский медальон».

После расшифровки медальона найдены родственники. Теперь останки солдата отправят на малую родину - село Верх-Уймон. В прошлом году в Усть-Коксинский район был доставлен еще один красноармеец, уроженец Курунды Куреш Майманов. Всего же за четыре года поисковых работ найдены и похоронены 11 наших земляков.

Олеся Овсянкина