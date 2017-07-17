НОВОСТИ

Микрофоны у людей в погонах

В Республике впервые прошел региональный этап Всероссийского конкурса художественной самодеятельности среди ветеранов уголовно-исполнительной системы.

Оригинальный жанр, или выразительное чтение. Сергей Митенёв представляет произведение собственного сочинения. Сразу в двух номинациях. Необычный конкурс проводится впервые, оттого и участников не так много, но все они, даже будучи ветеранами службы, продолжают активно участвовать в жизни своего коллектива.

АЛЕКСАНДР ЩЕГОЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РА: «Данное мероприятия проводится в рамках исполнения программы по совершенствованию воспитательной работы и патриотического воспитания работников уголовно-исполнительной системы, а также в целях совершенствования патриотического, нравственного и эстетического воспитания сотрудников. Основной задачей конкурса является способствование более активному участию пенсионеров и ветеранов в общественной жизни коллективов учреждений, а также организация их досуга».

Светлана Двойнина 11 лет проработала в исправительной колонии, что не помешало реализовать себя и в творчестве. В составе музыкального коллектива "Гармония" она участвует в конкурсе.

Их соперники "Беловодье", уже сложившийся профессиональный коллектив. Именно они подняли зал. Солистки ансамбля посвятили песню своим погибшим в Чечне сыновьям.

Если в номинации "Ансамбли" - поют профессионалы, то в сольных выступлениях есть дебютанты. Поддержка зала помогает справиться с волнением, и все участники достойно представляют свои номера.

По итогам конкурса лидер в номинации "Оригинальный жанр" - Сергей Митинёв, он же разделил первое место с Василием Жуковым в сольном вокале, а лучшим ансамблем признан "Беловодье". Теперь им предстоит побороться уже на уровне страны.



Олеся Овсянкина