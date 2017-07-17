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Вторая волна клещевого тифа

Это самая распространенная инфекция. Люди заражаются после встречи с клещом рода Дермацентор, встретить их можно и в селе, и в поле, и на обочинах проселочных дорог. Кратковременный и безболезненный укус часто незаметен для человека, особенно если нападают не взрослые особи, а нимфы. Это маленькие или очень маленькие клещи.

Их активность начинается с середины июля, когда на улице очень тепло. Особенно неблагополучными районами по сибирскому клещевому тифу являются Онгудайский, Улаганский, Усть-Коксинский и Кош-Агачский. Часто болезни подвержены маленькие дети. На прошлой неделе уже зарегистрировано 5 случаев заболевания среди детей в возрасте от 11 месяцев до 5 лет. И все они сельские жители.

СВЕТЛАНА ТАГЫЗОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «Именно во второй половине лета регистрируются тяжелые случаи после присасывания клещей. Связано это с тем, что в клещах происходит накопление возбудителей. Сотрудники Управления РПН по РА напоминают, что при выходе на дачу, в огород, на природу необходимо обрабатывать противоклещевыми аэрозолями обувь и одежду, особенно у детей».

Многолетний анализ заболеваемости подтверждает выводы ученых: в июле-августе возрастает удельный вес тяжелых форм клещевого энцефалита. В случае обнаружения впившегося клеща необходимо немедленно обращаться к медикам. В целях профилактики следует пить только кипяченое молоко, поскольку через него также возможно заразиться клещевыми инфекциями.