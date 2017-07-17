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Загранпаспорт обойдется в 3,5 тыс. рублей

Около тысячи загранпаспортов только за первое полугодие выдано жителям РА. По данным миграционной службы региона, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Сезон отпусков в разгаре. Кто-то - на дачу, но некоторым нужен берег турецкий или селфи у Эйфелевой башни. А это значит, что нельзя обойтись без загранпаспорта. Управление по вопросам миграции МВД по Республике Алтай за первые 6 месяцев этого года оформило около тысячи документов. Срок изготовления - один месяц.

ВАДИМ ДЕРЕВЯГИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ по ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Это услуга стала востребованной, есть предварительная запись. В электронном виде очень удобна, можно выбрать время. А мы сможем проверить документы заранее».

Самый удобный способ онлайн оформить загранпаспорт - через портал госуслуги. Он предоставляет такую возможность всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись. Вся процедура по заполнению заявления на загранпаспорт онлайн не займет у вас больше получаса, зато в будущем избавит от утомительных очередей. В ходе оформления загранпаспорта через госуслуги вам будет назначена дата и время для подачи документов уже специалистам ведомства.

ТАТЬЯНА БЕЛОВА, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ по ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МВД по РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ: «Паспорта бывают на 5 лет и на 10 лет. Старого образца и нового поколения. Новые обладают степенями защиты и печатаются на фабрике Госзнака в Москве. Имеют электронный чип с вашими личными данными».

Самое важное! Госпошлина за загранпаспорт на сегодня составляет 3,5 тысяч рублей. Если вы подаете заявку через портал госуслуг, то будет скидка 30%, а это 1 050 рублей. Кстати, если поездка запланирована с детьми, то им также заблаговременно необходимо оформить заграничный паспорт.

Марина Кулеева