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В Чибите будет новый клуб

В рабочей поездке Главы региона по Улаганскому району А. Бердников встретился с жителями Чибита. Здание ДК находится в таком состоянии с 2003-го года. Оно пришло в негодность после землетрясения. В 2005 году работы по его восстановлению были начаты, но был залит только фундамент. Главой республики Александром Бердниковым было принято решение о выделение средств на строительство нового учреждения культуры для чибитцев.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Проживает здесь сегодня 700 жителей, никто отсюда не уезжает. Принято сегодня решение - мы делаем проектно-сметную документацию и в бюджет 2018 года однозначно закладываем сумму в пределах 35-40 млн, так по примерным прикидкам, подсчетам и в течение года мы должны капитально реконструировать из этого здания сделать новый клуб, чтоб люди могли где-то заниматься досугом. Вместимость где-то 200 человек».

Ещё один злободневный вопрос для жителей села - старый мост, который пришёл в негодность. Он находится на балансе сельского поселения и за свой счет восстановить сооружение возможности нет. Глава региона Александр Бердников поручил выделить средства на строительство нового моста.

АЛЕКСЕЙ ЕЛЬДЕПОВ, ГЛАВА ЧИБИТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ: «Мост в аварийном состоянии, он завалился - состояние плохое у него. Оттуда каждый год сено возим. Нынче уже не знаем, как возить. Если сейчас все сделаем, так нынче уже построят мост».

Детский сад в Чибите отремонтирован в 2012 году. Внутри - это современное, полностью соответствующее всем требованиям образовательное учреждение, а вот детская площадка во дворе далеко не в лучшем состоянии. Александром Бердниковым принято решение выделить средства на строительство новой детской площадки. В этот же день Почетными грамотами Республики Алтай, благодарственными письмами главы региона и денежными премиями были награждены сотрудники Чибитского детсада Вера Тадырова, Маргарита Санашева и Любовь Мекинова. А детскому саду "Койонок" был вручен сертификат на 20 000 рублей и набор игрушек.

Иван Яськов