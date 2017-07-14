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Спортсмены РА завоевали 2 бронзы

200 спортсменов из 16 стран. В Астане завершился Кубок мира на призы Президента Казахстана по самбо среди мужчин и женщин. Наши земляки Рустам Конзошев и Игорь Казанин стали бронзовыми призерами по боевому самбо. Рустам Конзошев является мастером спорта по боевому самбо, победителем чемпионата Европы и России в Сибири. По словам спортсмена, в весе до 57 кг, ему не удалось победить в данных состязаниях.

А вот спортсмена из Казахстана, Рустам одолел со счетом 5:3, и в борьбе за 3 место с помощью удушающего приема, так же одержал победу над спортсменом из Киргизии. Второй наш спортсмен - Игорь Казанин в весе до 52 кг боролся 3 круга.

Тренер спортсменов, отметил, что такое результативное участие в данных состязаниях является высоким достижением для них.

По итогам соревнований, сборная команда России заняла 3 место уступив Казахстану и соседнему Узбекистану.