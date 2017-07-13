Ни пятница, ни среда не подходят для сватовства

На межрегиональном фестивале "родники Алтая" прошел традиционный конкурс свадебных обрядов. Вариантов, как известно, великое множество. Каждый из 11 муниципалитетов показал свою изюминку в свадебных традициях.
Cватовство. Именно с этого начинается разговор о женитьбе. Точно так же, как и в других странах, на Руси всегда было принято в дом к невесте засылать сватов. Чаще всего в их роли выступали родители, дядья, кумовья или приятели будущего мужа. В этот день устраивалось празднество, со своими приговорами, песнями, шутками и плясками.
Нужно сказать, что чаще всего все договоренности о будущем браке к тому времени уже были достигнуты между родителями, поэтому молодые принимали их решение.
Во всех деревнях к сватовству готовились, хоть и по разному, однако обязательно заранее. Пекли специальные хлебы, которыми обменивались родители. Молодых обязательно благословляли иконой, да и пир на полдеревни был точно обеспечен. После ритуала девушка-невеста выполняла разные обряды, у кого-то кланялась в разные стороны, у кого-то голову склоняла, такими действиями она показывала и говорила, что она уже просватана. По итогам конкурса, лучшими стали сразу два района Усть-Коксинский и Турочакский, оба заняли первое место.