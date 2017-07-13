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Глава региона А. Бердников находится в рабочей поездке в Улаганском районе

На выездном совещании он встретился с коллективом Республиканского психоневрологического интерната в Акташе, а также проверил ход подготовки соцучреждения к отопительному сезону.

Республиканский психоневрологический интернат в Акташе. Первым делом в ходе рабочей поездки в Улаганский район глава посетил именно это соцучреждение. Проживающие проходят здесь лечебно-трудовую реабилитацию. Для этого в интернате есть свой швейный цех, пекарня, подсобное хозяйство с курами, свиньями, а также теплицы и огород. Предусмотрена и культурно-досуговая работа.

Здесь проживают 120 человек. Территория интерната занимает 28 гектаров. В целом учреждение работает стабильно, в качестве проблем было отмечено, что в зимнее время в ряде помещений холодно.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Мы приняли решение, выделили деньги 2,5 млн рублей, чтобы новую теплотрассу, чтобы не топить улицу, сделаем до начала отопительного сезона. Примем и другие технические решения. Бывший спортивный зал Погрануправления мы тоже отремонтируем. Это в пределах 2-х млн рублей. Таких денег нет, но мы их найдем, нужно что-то делать, и молодежь будет заниматься».

Данный спортзал, кроме проживающих в диспансере, посещают и многие жители Акташа. В настоящее время подготовлена проектная документация, она проходит экспертизу. А. Бердников пообещал, что эта проблема обязательно будет решена. Что касается теплотрассы, в ходе совещания были найдены решения, не требующие значительных материальных вложений и позволяющие существенно сократить энергопотери уже в этом году. А в следующем, 2018-м году, планируется провести работы по замене теплотрассы, средства на эти цели будут выделены из республиканского бюджета.

ЛЮДМИЛА ЯМАНОВА, ДИРЕКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА: «У нас там подлежит капитальному ремонту теплотрассы, у нас больная тема была. В прошлом году нас подключили к отопительной системе села Акташ, до этого мы сами отапливались и поменяли наполовину наружные инженерные сети отопления и сейчас там остался небольшой отрезок протяженностью около полутора км».

В завершение встречи А. Бердников вручил благодарственные письма Главы Республики Алтай работникам интерната: санитарке Надежде Кохановской, швее Надежде Минеевой и председателю Семейного совета Екатерине Кургуловой. А самому интернату подарили сертификат на музыкальный инструмент.