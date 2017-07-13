DerevenROMAN

НОВОСТИ

Ведется спор о законности рубки леса

12rubka Хвойные насаждения в Чойском районе недалеко от села Каракокша - собственность лесного фонда. В прошлом году участок площадью в 20 тысяч га был сдан в аренду. На сегодня территория насаждений уменьшилась - 50 га вырублено.

СЕРГЕЙ ОДЕГОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО НАДЗОРА в ЛЕСАХ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «На сегодняшний день на данном участке осуществляется рубка лесных насаждений ООО "АГРОСНАБ". Рубка осуществляется на основании документов на земельный участок, как на земли сельскохозяйственного назначения. Министерством наложено административное наказание в сумме 500 тысяч рублей в части нарушения учета сделок с древесиной».

Как земли лесного фонда оказались сельскохозяйственными, теперь предстоит выяснить в суде. В настоящее время идут судебные разбирательства по определению собственника участка.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 

Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. При полном либо частичном использовании материалов ссылка на elaltay.ru обязательна.