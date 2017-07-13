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Ведется спор о законности рубки леса

Хвойные насаждения в Чойском районе недалеко от села Каракокша - собственность лесного фонда. В прошлом году участок площадью в 20 тысяч га был сдан в аренду. На сегодня территория насаждений уменьшилась - 50 га вырублено.

СЕРГЕЙ ОДЕГОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО НАДЗОРА в ЛЕСАХ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ и ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РА: «На сегодняшний день на данном участке осуществляется рубка лесных насаждений ООО "АГРОСНАБ". Рубка осуществляется на основании документов на земельный участок, как на земли сельскохозяйственного назначения. Министерством наложено административное наказание в сумме 500 тысяч рублей в части нарушения учета сделок с древесиной».

Как земли лесного фонда оказались сельскохозяйственными, теперь предстоит выяснить в суде. В настоящее время идут судебные разбирательства по определению собственника участка.