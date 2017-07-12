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Подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону обсудили в правительстве региона под председательством А. Бердникова

На эти цели в бюджете республики в этом году заложено 17 млн рублей, и они уже направлены в муниципалитеты. О ходе проведения подготовительных работ на зимний период 17-18-го годов главы районов доложили в режиме видеоконференции.

Тепловые и водопроводные сети, объекты электроснабжения. Готовность жилищного фонда по республике сегодня составляет 25%, при этом в ряде районов - свыше 50-ти %, Улаганский, Усть-Канский и Чойский муниципалитеты к подготовке пока не приступили. Вопрос является приоритетным и находится на личном контроле главы региона.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «У нас на протяжении ряда лет отопительные сезоны проходят без серьезных сбоев и в г. Горно-Алтайске, и в районах РА. Я думаю, что традицию мы сохраним. Эти вопросы жестко контролируются и постоянно находятся в поле зрения главы. Политика политикой, но зима все равно наступает у нас в Сибири неожиданно. Я вас уверяю, земляки, что здесь мы выдержим графики, своевременно завезем уголь, резервный запас сформируем и аварийно-восстановительный фонд. Все, что положено. Это прямая ответственность власти».

Из 95 котельных к зиме готовы 40. Высокие показатели в Усть-Коксинском, Шебалинском, Онгудайском, Майминском районах и Горно-Алтайске. К отопительному сезону необходимо подготовить 157 км тепловых и 526 км водопроводных сетей, где около 50 % работ на сегодняшний день уже завершены. В целом, на подготовку в республике заложено 17 млн рублей.

НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВ, МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РА: «Договоры на поставку топлива заключены всеми теплоснабжающими предприятиями. Все предприятия будут обеспечены нормативными запасами топлива к началу отопительного периода. Подготовка объектов электроснабжения ведется в плановом порядке, согласно графика».

Предельный срок 100-процентной готовности всех объектов – 15 сентября. В ходе совещания были заслушаны отчеты руководства Улаганского и Майминского районов, у которых отмечено отставание по ряду показателей. Они заверили, что к следующей отчетной дате – к 15-ому июля – ситуация изменится в лучшую сторону. В завершение совещания А. Бердников обратил внимание глав районов и руководителей министерств, что вопрос подготовки к зиме находится на постоянном контроле и регулярно будут проводиться выездные проверки.

Владимир Попошев