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«Родники Алтая». Конкурс народного творчества

Возрождение интереса к самобытному творчеству, раскрытие глубины и красоты народного искусства. Фестиваль "Родники Алтая-2017" собрал на главной сцене лучшие голоса Горного Алтая. Все участники являются победителями районных, республиканских и межрегиональных конкурсов.

Конкурсная программа делегаций очень обширна. Выступают как взрослые, так и дети. Кстати, привлечение молодежи, развитие их творческого потенциала весьма приветствуется на фестивале. Ведь именно дети - надежда на сохранение и развитие культурных традиций России. Стоит отметить, что участники должны отражать тематическую направленность программы - "День семьи, любви и верности".

В конкурсной программе приняли участие творческие коллективы всех 11 муниципальных образований. На сцене лучшие представители народного творчества. Напомним, все они победители районных, республиканских, межрегиональных конкурсов и фестивалей.

По итогам конкурса народного творчества победителями стали и раскрыли ноты русской души - делегация Шебалинского района. Второе почетное место у Горно-Алтайска. Замкнули тройку лидеров сразу два района - это Чойский и Чемальский.

Кристина Бандура