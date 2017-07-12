НОВОСТИ

Полезны ли новомодные игрушки?

Новомодная игрушка-антистресс. Спиннер приобретает популярность не только у детей, но и у взрослых. Вертушка, которую можно раскрутить в руках, стала этим летом самой продаваемой в России. Волна вращающихся гаджетов дошла и до РА.

В детском лагере дети поют, танцуют, а в свободное время этим летом еще и крутят спиннер. Игрушка, которая была изобретена еще в начале 90 Кэтрин Хеттингер для своей дочери, в наше время набирает колосальную популярность.

АННА СКОРОХОДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ: «С виду, примитивный подшипник, но когда берешь его в руки и запускаешь, появляется приятное ощущение вибрации и поиска баланса. Похоже спиннером можно занять не только руки, но и голову».

Именно в простоте и низкотехнологичности, уверены эксперты, и кроется секрет популярности чудо-штуковины. Во все времена в тренде были самые различные игрушки: тамагочи, тетрисы и йо-йо. Они созданы для того, чтобы отвлечься или успокоиться. Когда-то такой вещью были и четки, а теперь им на смену пришла игрушка-антистресс.

ТАТЬЯНА НЕКЛЕЕНОВА, ПСИХОЛОГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: «Она не вредная, но и сказать что она полезная тоже нельзя. Переключить внимание она может на несколько минут, если необходимо допустим взрослому отвлечься от компьютера или от своего телефона – да. Но как антистресс - вряд ли».

У Софьи спиннер появился не так давно, подарила подруга. Девочка признается, что его вращение завораживает.

В июне 17 из двадцати самых продаваемых товаров в онлайн- магазинах - это разные модели этих волчков. Самый простой - обойдётся в двадцать пять рублей. Металлический – в шестьсот. А с динамиком и подсветкой больше тысячи. При желании спиннер можно сделать самому из бумаги, крышек и подшипника. Сейчас даже трюки придумывают. Создатели утверждают, что спиннер поможет детям развить мелкую моторику, а подросткам быть в тренде.

ТАТЬЯНА НЕКЛЕЕНОВА, ПСИХОЛОГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ: «Для младших детей ее рекомендуют как игрушку для развития моторики. Но для развития моторики есть гораздо больше и лучше методы, которые позволят это развить. Это игры с родителями, лепка, рисование».

Спиннер лихорадка заразила и детей и взрослых. Не стоит забывать - никакая игрушка не заменит живого общения с друзьями и родными.

Анна Скороходова