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Увеличилось количество краж велосипедов

Сезон краж велосипедов. Их в Республике Алтай было похищено более 30. Летом эти средства передвижения становятся основным предметом преступного посягательства злоумышленников, причем не только в городе.

Сотрудники полиции призывают владельцев велосипедов, соблюдать простые правила безопасности.

Сумма причиненного ущерба, по оценке заявительницы, составила 7600 рублей. По счастливому стечению обстоятельств, через несколько дней пропажа была найдена. По счастливому стечению обстоятельств, спустя несколько дней Сергей, гуляя с друзьями, увидел катающегося мальчика на велосипеде, похожем на тот, который был у него украден.

В силу того, что на момент совершения преступления похитителю не исполнилось 14 лет, он не может быть привлечен к уголовной ответственности. С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа и он поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Для того чтобы избежать кражи велосипеда владельцам нужно знать несколько простых правил.

АЙЖАНА АКПАСОВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТДЕЛА МВД РОССИИ по г. ГОРНО-АЛТАЙСКУ: «Зачастую владельцы не сразу обнаруживают факт совершения преступления и не всегда могут дать описание, выделить индивиду­альные особенности своего велосипеда, а также не могут предъявить документы для подтверждения права собственности. Все это заметно осложняет работу сотрудников полиции. Поэтому:

- перепишите серийный номер рамы велосипеда, чтобы в случае его хищения, сразу сообщить этот номер сотрудникам полиции;

- имейте в распоряжении фотографию своего велосипеда».

Сотрудники полиции призывают граждан: быть более бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности, а также принимать все необходимые меры для сохранности своего имущества.

Иван Яськов, при содействии пресс службы МВД.