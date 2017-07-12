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Выпущен этноповеденческий сборник

11Ach sbornik«Алтай сокровенный: об отношениях с окружающим миром». Под таким названием республиканская газета «Алтайдын Чолмоны» в рамках Года экологии выпустила в свет этноповеденческий сборник. Горный Алтай – уникальный по красоте регион, место сакральной силы и жизненной энергии. Именно поэтому сегодня так важно научить людей ценить окружающий мир, беречь и сохранять его для будущих поколений, отмечают составители сборника. В издании собраны основные правила поведения человека на природе.

 

АЙСУЛУ КЫЙГАСОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГАЗЕТЫ "АЛТАЙДЫН ЧОЛМОНЫ": «Благодаря этому сборнику любой отдыхающий может узнать каким образом вести себя на природе, почему нельзя шуметь возле источников, почему необходимо выключать музыку при подъеме не горные перевалы и о многом другом в краткой форме на доступном языке мы рассказываем на страницах нашего сборника».

Это яркое красочное издание, которое удобно взять с собой в путешествие по Горному Алтаю. Сборник станет приятным подарком для гостей и жителей республики.

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