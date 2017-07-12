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В РА будет создано региональное представительство общенационального союза некоммерческих организаций России

В настоящее время союз объединяет более тысячи общественных организаций страны, помогая им в реализации социально значимых проектов на местах.

Несмотря на то что общенациональный союз некоммерческих организаций структура молодая, а создан он был в прошлом году, цели и задачи у него более чем амбициозные - объединить организации, которые так или иначе занимаются социально - значимой деятельностью по всей стране. Для того что бы познакомить представителей некоммерческих организаций нашего региона с деятельностью союза в республику приехал его директор Анатолий Ганин.

Уже сейчас более тысячи некоммерческих организаций входят в состав союза, теперь очередь дошла и до РА, где свою деятельность успешно ведут более четырёхсот социально - ориентированных общественных организаций. Их представители узнали на встрече о задачах союза и основных проектах, в которых они смогут принять участие после создания регионального представительства в РА.

АНАТОЛИЙ ГАНИН, ДИРЕКТОР ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ: «Обсуждаем ряд прорывных проектов, которые позволят социальную сферу республики вывести на качественно новый уровень. И для того, чтобы это сделать один из шагов - создание регионального представительства общенационального союза НКО и представительств на местах, которые объединили бы весь некоммерческий сектор республики в одну силу».

Конкретная адресная поддержка некоммерческих организаций и защита их интересов на всех уровнях - вот основная миссия союза. Что касается проектов в которых сможет принять участие республика по линии союза это получение различных грантов, в том числе и президентских, помощь некоммерческим организациям, участвующим в аукционах государственных госзакупок и правовая поддержка. Самый же крупный проект союза сейчас, это составление общего реестра социальных услуг. Их оказание оплачивается государством, но они бесплатны для потребителей.