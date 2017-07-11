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В Горно-Алтайске проходит всероссийская научно-практическая конференция

"Народы Евразии: История. Культура. Языки". В РА проходит всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 65-летию института алтаистики имени Суразакова. Работа секций, симпозиумы, круглые столы и выставки. Насыщенная программа рассчитана на всю неделю.

Знаковое события для научного сообщества всей республики. Всероссийская конференция, которую уже по сути можно назвать международной, посвящена сразу двум знаковым датам: двухсотлетию со дня рождения алтайского писателя и просветителя Михаила Чевалкова, а также 65-летию образования научно-исследовательского института алтаистики. От имени главы республики, Александра Бердникова, участников мероприятия приветствует первый вице-премьер. Наталья Екеева подчеркнула, правительство региона совместно с институтом конструктивно взаимодействуют, в том числе, в плане разработки перспективных программ социально-экономического и национально-культурного развития.

НАТАЛЬЯ ЕКЕЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ: «На конференции, конечно же, пойдет речь о нас, о нашей истории, о нашем сегодняшнем пути, о духовном развитии, о ориентирах в 21 веке, о том, как мы будем дальше развиваться. И я уверена, что наша совместная работа в эти дни обогатится новыми идеями и будет способствовать дальнейшему сближению наших культур, наших народов».

Сегодня Институт алтаистики является основным центром научных исследований в области алтайского языка и продолжает вносить большой вклад в развитии гуманитарной науки и образования.

Представители крупнейших научных центров из Москвы, Казани, Уфы, Элисты и всей Сибири. Расширяют географические границы конференции ученые из Киргизии, Казахстана, Китая и Италии. Программа насыщена и разнообразна. Направления истории и археологии народов Евразии, литературы, этнической культуры и фольклора. А центр научных изысканий сегодня - республика Алтай.

Многие ученые приезжают сюда не в первый раз. Людмила Шерстова познакомилась с Горным Алтаем в 1977-ом, будучи еще студенткой. Тогда она всерьез увлеклась темой бурханизма, или "белой верой" Алтая, которая ставилась в противовес шаманским верованиям. Почти десять лет спустя - она с успехом защищает диссертацию.

ЛЮДМИЛА ШЕРСТОВА, ПРОФЕССОР ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: «Смогла в этой диссертации доказать, что это было национальной движение, движение, которое выражало самосознание алтайцев, что это был результат их долгой истории, стремления к государственности, но на том этапе, в начале 20 века, оно могло выразиться, стремление к собственной государственности, только в конфессиональной форме, которая была переходной формой к собственно политической. А политическая форма - это уже Гуркин».

В планах - не только работа секций, это симпозиумы, круглые столы и выставки, одна из которых виртуальная, посвященная Михаилу Чевалкову. Завершится программа научной конференции в пятницу.

Олеся Овсянкина