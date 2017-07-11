НОВОСТИ

Межрегиональному фестивалю дали высокую оценку

В Правительстве региона состоялось заседание по итогам 14-го Межрегионального фестиваля русского народного творчества "Родники Алтая". А. Бердников отметил, что фестиваль «Родники Алтая» имеет Конституционный статус в республике и в этом году он посвящен Году экологии в России.

Праздник собрал множество творческих коллективов из всех районов и города, а также других регионов страны. Всего в фестивале приняли участие 3 700 человек, в том числе артисты и гости праздника. На итоговом заседании было отмечено, что праздник прошел на высоком организационном уровне, происшествий не зарегистрировано. По линии МВД, МЧС, Роспотребнадзора никаких проблемных вопросов не возникло. Охрану общественного порядка обеспечивали 122 сотрудника полиции и Росгвардии, санитарно-эпидемиологическая обстановка оценивается как стабильная.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Я с удовлетворением отмечаю, что по данным МВД ни одного правонарушения за период проведения праздника не совершено. Люди были очень сознательны, проявили высокую гражданскую ответственность, никто никакого не обидел, т.е. все прошло благополучно. По линии МЧС тоже не было внештатных ситуаций, все прошло в штатном режиме. За медицинской помощью с травмами, побоями и другими подобными вещами не обратился ни один человек. Конечно, это говорит о слаженной работе структур. Мной была поставлена задача, чтобы люди не заметили, что власть работает, чтоб просто отдыхали. Я считаю, что нам это удалось».

Сохранение культуры, традиций, объединяющих множество наций и народностей - одна из главных задач, подчеркнул глава. Фестиваль "Родники Алтая" служит развитию русского фольклора, промыслов и ремесел, возрождению забытых народных традиций и обрядов. И с этой задачей республика справляется на отлично. В связи с этим А. Бердников выразил всем делегациям МО признательность и особую благодарность руководству администрации Усть-Коксинского района.