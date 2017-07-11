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На Чике-Тамане установили памятник строителям Чуйского тракта

В память о непростой истории современной федеральной трассы. На смотровой площадке перевала Чике-Таман состоялось открытие памятника, посвященного трудовому подвигу строителей Чуйского тракта. В торжественном мероприятии приняли участие помощник президента России Игорь Левитин и глава региона Александр Бердников.

Этот торжественный момент на высоте 1450 метров. Чугунная скульптура изображает строителя так называемой "дороги жизни". В левой руке он держит лопату, правой поправляет кепку. Скульптор – Алексей Агриколянский полностью передал дух того времени: одежда, тачка и аксессуары соответствуют послевоенным годам. Высота композиции – чуть больше 2-х метров. Памятник установлен в год 95-летнего юбилея «Чуйского тракта».

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: «Это была очень сложная дорога. Во время войны это была дорога жизни. Из Монголии тогда возили на фронт полушубки, шкуры, мясо, другие продукты, чтобы наши бойцы чувствовали защищенными свой родиной. Я родился и вырос на Чуйском тракте. Мой отец более 20 лет и до войны и после войны работал фронтовым шофером. Это был мой родной дом - кабина автомашины. часть моей жизни. Здесь погибло очень много людей. В годы лихолетья люди трудились полуголодные, но нужно было желать дорогу, содержать ее в порядке. И сегодня такое мероприятие - отдание дани памяти. И, конечно, слова благодарности современным строителям. Сегодня это европейская дорога хорошего уровня. Конечно, нельзя обойти словами благодарности нашего друга Игоря Левитина. В бытность его министром транспорта, он первый дал толчок реконструкции Чуйского тракта по нашей просьбе. И в принципе по его инициативе мы поставили этот памятник, при его поддержке. Конечно, таким людям нужно кланяться, он почетный гражданин РА, сейчас прилагает много усилий, чтобы помогать нам развивать свою экономику. Мы находимся на святой горе Чике-Тамане, нужно сказать спасибо людям жителям Онгудайского района, которые занимались расчисткой этого тракта. Сейчас это абсолютно другое место. Здесь незамусорено. Мы сейчас спроектировали тоже по моему поручению на старом участке Чуйского тракта торговые ряды и другие вещи, чтобы превратить это в музей под открытым небом и площадка будет развиваться. поэтому я всех приглашаю, это тоже одно из украшений чуйского тракта как памятник Шишкову изыскателю Чуйского тракта и памятник Снегиреву Николаю, мифическому герою».

Чуйский тракт в современном виде – итог многолетней работы нескольких поколений. Известнейший торговый путь в прошлом, сегодня он обеспечивает стабильные экономические связи, соединяя Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай, а также всю Западную Сибирь с Монголией, Китаем и странами Средней Азии. Его история поистине трагична и удивительна.

ЯРОСЛАВ ДОЛИНСКИЙ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ "АЛТАЙ": «Этот памятник посвящается всем, кто когда-либо работал на этой дороге, всем дорожникам, честь им и хвала. И мы современные дорожники постараемся сделать. Этот тракт еще лучше, еще безопаснее, еще приятнее для наших гостей, которые приезжают в республику».

В 2017 году на всей протяженности перевала выполнен ремонт дорожного полотна по технологии «Новачип». В ходе работ заменили металлическое и бетонное барьерное ограждение, разметку, дорожные знаки и сигнальные столбики. Также выполнено благоустройство смотровой площадки: уложена тротуарная плитка, декоративное ограждение, которые уже облюбовали молодожены, оставляя здесь по традиции замки любви и верности.

ИГОРЬ ЛЕВИТИН, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ, СЕКРЕТАРЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ: «Это очень важно чтобы дорога была не просто бетон и асфальт, а дорога это жизнь. Надо у дороги создавать вот такие места как сделано здесь на стоянке для водителей. В прошлом году президент России проводил Госсовете на Алтае, и он сказал нам необходимо обустроить все дороги не только в техническом исполнении, но сделать их удобными для людей и для водителей, которые на ней работают».

Чике-Таман. Один из красивейших перевалов Горного Алтая. Теперь здесь можно не только любоваться великолепной панорамой, но и почтить память строителей Чуйского Тракта, совершивших поистине трудовой подвиг.

Владимир Виноградов