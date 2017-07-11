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О победителях конкурса мастеров народных промыслов и ремесел

Не то дорого, что золото, а то, что доброго мастерства. Мы продолжаем серию репортажей с 14 -го межрегионального фестиваля «Родники Алтая». Сегодня наш рассказ о конкурсе мастеров народных промыслов и ремесел. Свои изделия на празднике представили лучшие из лучших в декоративно-прикладном искусстве.

Городок мастеров полон, впрочем, как и всегда. Своих умельцев представили все районы республики. Выбор огромен. Изделия на любой вкус, цвет и материал. Мастера, как говорится, куют железо пока горячо. Строгают, рисуют, вышивают прямо здесь - на месте.

Мастеров огромное множество. И у всех работы выполнены с душой.

Все прилавки городка заполнены подарками, сувенирами, гобеленами, поясами, дорожками и даже косметикой из натурального сырья. И практически все пользуется спросом.

Чтобы принять участие в конкурсе участники готовились не один месяц. Заранее подавались заявки, выбирались лучшие.

По итогам конкурса, в номинации "Традиции", победителями стали Анастасия Рытова - Турочак, Лилия Лубягина - Майма, и Ирина Сереброва из Усть-Коксы. В номинации "Авторские изделия" лучшими стали: Марк Плетнев - Горно-Алтайск, Игорь Лядин - Шебалино и Алена Кучкашева из Усть-Коксы. В Номинации "Лучший сувенир - бренд" специальный приз получила Айжана Какпакова, село Усть-Кан. И еще один специальный приз. Творческий дебют молодого мастера в декоративно-прикладном искусстве ушел тоже в Усть-Кан, его завоевал Марат Санашев.