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О долгосрочной стратегии развития РА до 2035 года говорили на совещании в Правительстве

В общественных слушаниях приняли участие члены консультативного совета по вопросам социально - экономического развития региона, общественной палаты и рабочей группы по развитию эколого-экономического региона "Горный Алтай".

Стратегические приоритеты должны стать основой для устойчивого развития в будущем. Министр экономического развития и туризма Светлана Буйдышева рассказала об основных положениях и задачах Стратегии развития республики до 2035 года. По ее словам, в ближайшее время, предстоит выработать модель, по которой будет развиваться наш регион. Эта модель прежде всего должна обеспечить достойную жизнь населения. При этом стратегия должна опираться на уже действующие документы республиканского и федерального уровня.

СВЕТЛАНА БУЙДЫШЕВА, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РА: «Мы приняли закон РА от 8 июня 15 года о стратегическом планировании в РА, и согласно ФЗ 172 документы стратегического планирования должны быть разработаны в срок до 1 января 19 года. В настоящее время часть документов стратегического планирования разрабатываемых на федеральном уровне уже принято - это стратегия наци безопасности, научно - технологического развития, это основные политики регионального развития на период до 2025 года».

Идею развития республики по типу «ноосферной модели» в 2015 году инициировал Глава Александр Бердников. Это решение нашло поддержку федерального центра. Так называемый образ желаемого будущего республики к 2035 году согласно прогнозу охарактеризован высоким уровнем и качеством жизни населения, а также узнаваемым имиджем РА. Для решения этих задач, уже сейчас в регионе обеспечивается сбалансированное развитие на основе «зеленых» технологий. Ярким примером этого служат крупнейшие в России солнечные электростанции, уже работающие в РА.

ОЛЕГ РОГАЧЕВСКИЙ, ЧЛЕН КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РА: «Модель развития человечества, она требует корректировки или модернизации, потому что человек уже превысил мощь природы и отсюда все проблемы и поэтому стали предлагаться разные решения этих проблем с разных трибун и в том числе лидер нашей страны Владимир Путин произнёс, что биосферы с техносферой можно примирить и сбалансировать, используя для этого природоподобные технологии, или зелёные».

Добавим, что «Стратегия развития РА до 2035» года размещена для общественного обсуждения на портале Министерства экономического развития и туризма. Она будет обсуждаться и корректироваться исходя из федеральной законодательной базы и поступающих предложений от всех общественных организаций действующих в республике, прежде всего экологически ориентированных.