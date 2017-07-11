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Всероссийский день семьи, любви и верности отметили в Улаганском районе

Меньше 10-ти лет назад в нашей стране появился новый праздник. 08 июля православные чтят память Петра и Февронии Муромских. Праздничные мероприятия состоялись и в Улаганском районе. Здесь прошла торжественная регистрация трех молодых семей и чествование пар, которые отметили юбилейные свадьбы.

Петр и Феврония являются покровителями семьи, любви и верности. В народе этот день считается счастливым для свадеб. В "день всех влюбленных" в Улагане мужем и женой стали Денис и Толунай Тадыкины и ещё 3 пары. Белое платье, белая фата - улыбки в этот день не сходили с лиц женихов и невест.

Регистрация состоялась в торжественной обстановке в центре села. Всем молодоженам вручили памятные подарки. Кроме того здесь же чествовали пары, отмечавшие серебряные и золотые свадьбы. Медалями за любовь и верность наградили Зинаиду и Николая Ейтпоковых, Надежду и Владимира Саниных, Тамару и Александра Куюковых, Бориса и Нелли Челчушевых. Эти семьи в свою очередь дали наказ молодоженам.

Собравшиеся пожелали долгих совместных лет жизни молодоженам и выразили надежду что их будущие дети внесут свою лепту в развитие Улаганскго район. Напомним, день семьи, любви и верности отмечается с 2008 года. Этот праздник призван обратить внимание общества на то, что семья это основа духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений, фактор стабильности и развития.

Иван Яськов