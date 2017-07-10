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В Усть-Коксе завершился 14-й межрегиональный фестиваль "Родники Алтая"

Все районы представили свои творческие номера и приняли участие во всех конкурсах. В этом году фестиваль был посвящен Году экологии.

Торжественное открытие фестиваля началось с парада делегаций. Каждый район в традиционных народных костюмах - это обязательное условие праздника. Сотни участников, тысячи зрителей. Праздник собрал огромное количество людей, почитающих народное творчество.

Театрализованное представление удалось на славу. Бессонные дни и ночи репетиций сплотили участников фестиваля. По проведению праздника видно, что к нему готовились не один месяц. Все должно пройти без сучка, без задоринки. О статусе праздника говорит и то, что его гостями стали не только жители республики, соседних регионов, но и Москвы, Санкт-Петербурга и даже из-за рубежа.

Обращаясь к участникам Фестиваля Глава Региона Александр Бердников подчеркнул, что сохранение культуры, традиций, великих достижений российского государства, объединяющего множество наций и народностей, - это святое дело.

Десятки сотен конкурсантов, 53 творческих коллектива и тысячи гостей. На праздник многие добирались по несколько дней. В числе почетных гостей фестиваля и помощник президента российской федерации Игорь Левитин. Во многом благодаря его поддержке, подчеркнул Александр Бердников, в республике развивается современная транспортная система.

Уже скоро, дорога ведущая и к "Родникам Алтая" станет одной из самых скоростных автодорог России. Поприветствовал гостей праздника и спикер Госсобрания Владимир Тюлентин. Он отметил, что межрегиональный фестиваль проводится на древней земле Алтая, у подножия священной горы Белуха.

Среди почетных гостей фестиваля был и оперный певец, солист Мариинского театра, Василий Герелло. Народный артист России уже не раз радует своими выступлениями жителей Республики.

Мероприятия проходили одновременно на нескольких площадках. За правопорядком следило более ста представителей силовых структур. Были организованы места питания, отдыха для детей и конкурсные площадки. Гости праздника отметили, что организация 14 межрегионального фестиваля "Родники Алтая" прошла на очень высоком уровне. По итогам праздника общекомандное первое место заняли хозяева праздника - усть-коксинцы, второе - у делегации Шебалинского района. Третье место разделили сразу несколько муниципалитетов: это Майма, Турачак и Горно-Алтайск.

Кристина Бандура