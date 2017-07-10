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Обсудили подготовку к новому учебному году

На повестке дня - подготовка к новому учебному году, прохождение оздоровительной кампании, развитие российского движения школьников в Республике Алтай. Эти и другие вопросы обсудили на заседании коллегии Министерства образования и науки Республики Алтай.

Выездное заседание коллегии прошло на базе оздоровительного лагеря «Манжерок». И это не случайно. В регионе без особых проблем завершилась первая оздоровительная смена. Работало 14 стационарных лагерей, и более двухсот дневных, профильных трудовых. Также в Республике успешно прошла единая государственная аттестация. Экзаменационный период прошел на высоком организационном уровне.

АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РА: «Надо сказать что наш субъект среди всех субъектов РФ в плане проведения всей процедуры госэкзамена отработал без сбоев. Это, конечно, для нас очень приятно. Безусловно мы сейчас подводим итоги первой смены летнего оздоровления детей. Есть моменты, над которыми еще нужно поработать. И мы сегодня в повестке этого коснемся. Но в целом все подведомственные учреждения, а у нас их 4, которые задействованы в летне-оздоровительной компании, они в общем- то, первую смену отработали достойно».

Руководители муниципальных управлений и директора образовательных учреждений на коллегии рассмотрели вопросы подготовки школ к новому учебному году. На капитальный и текущий ремонт 183-ех школ предусмотрено более 145 млн рублей. Также обсуждались вопросы профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, безопасности дорожного движения в школах, развития воспитания в Республике Алтай. Региональный координатор Российского движения школьников представила информацию об этом проекте. Он стартовал в прошлом году и на сегодняшний день 11 Республиканских школ стали его участниками. Здесь были подведены итоги прошедших мероприятий, и определены цели и задачи на будущие.

ЯНА АЛМАДАКОВА, КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО «РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»: «РДШ проводится масса мероприятий, однако есть низкая активность участия школ в конкурсах. По последним оценкам проблема возникает из-за загруженности педагогов организаторов и зачастую информация не доходит до самих участников.

С начала нового учебного года РДШ планируется охватить до 60 тыс обучающихся РА. Также возможность вступить в ряды РДШ так и останется добровольным. Достаточно связаться с региональным координатором».

В рамках коллегии особо отличившимся работникам системы образования Республики Алтай были вручены государственные и ведомственные награды.

Анна Скороходова