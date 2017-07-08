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Появится ли чегень на прилавках магазинов?

Талкан, курут, чегень-это национальные блюда, которые представляют алтайскую кухню. Самый популярный кисломолочный напиток - чегень - алтайцы готовят с древних времен. Возможно скоро этот полезный продукт может появиться и на прилавках магазинов. Ученые разработали проект, благодаря которому возможно его промышленное производство.

Он утоляет жажду в зной, лечит от многих болезней, восстанавливает микрофлору кишечника. Этот вкуснейший напиток уже на протяжении столетий пьют коренные жители Горного Алтая. Раньше почти в каждом айиле у очага стояли специальные деревянные сосуды для чегеня. Его предлагали всем гостям. К сожалению, со временем его домашнее производство уменьшается и есть опасения, что в скором времени он станет редкостью. О необходимости промышленного производства национального продукта, говорит ученая Лидия Букачакова.

ЛИДИЯ БУКАЧАКОВА, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, АВТОР ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ АЛТАЙСКОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА ЧЕГЕНЬ: «После всех исследований этот ценный напиток нужно внедрить в промышленное производство. Надо начать технологическую разработку, готова техническая документация, подготовлены расчеты, экономические выгоды рассчитаны».

Уже долгие годы Лидия Букачакова исследует чегень, она доказала его пользу. Об этом говорят 8 научных публикаций и защита диссертации в Санкт-Петербурге.

Уникальность состава чегеня отмечают и другие известные ученые, которые участвовали в исследованиях.

ЛЮДМИЛА КРАСНИКОВА, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ХИМИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: «Этот весь состав работает таким образом, что получается продукт очень хороших свойств, как арангалиптических, так и профилактических. Наша задача была благодаря исследованиям узнать этот состав».

Образцы чегеня были предоставлены в Кемеровский институт пищевой промышленности, где проверили данные по микрофлоре и содержанию аминокислот. Итоги действительно поразили, выяснилось, что в нем содержатся все витамины группы В. Чегень также богат аминокислотами для укрепления организма, имеет положительное влияние на работу внутренних органов человека, подавляет бактерии туберкулеза и других болезней. Возможно, благодаря научным трудам Лидии Букачаковой в скором будущем на прилавках магазинов появится чегень и наш алтайский кисломолочный напиток будет популярен во всем мире.

Марина Кулеева