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На рабочем совещании обсудили реконструкцию участка Чуйского тракта

Через главную улицу Маймы, или в обход? Строительство дороги, или так называемого "пятого пускового комплекса". Состоялась рабочая встреча Главы РА А Бердникова, помощника президента России Игоря Левитина и дорожников. Планы реконструкции Чуйского тракта имеют федеральное значение.

"Пятый пусковой" - это очередной этап реконструкции Чуйского тракта, начавшийся в 2011-м году. Свобода передвижения, а главное 4 полосы дороги с заходом в Горно-Алтайск. Чуйский тракт - одна из любимых дорог в стране помощника президента России Игоря Левитина. Не согласиться нельзя. М-52 практически лицо России. Здесь встречают, провожают своих друзей как жители нашего региона, так и граждане других государств. Красиво, и, что немаловажно, безопасно. В районе Карлушки образуется своего рода технологический хаб. Этот узел свяжет аэропорт, солнечную электростанцию и высококлассную дорогу.

ИГОРЬ ЛЕВИТИН, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЕКРЕТАРЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РФ: «Хочу сказать, что эта дорога была запланирована. Для того чтобы жители Маймы смогли уйти от большого грузового траффика. Поэтому, я считаю, дорожники на сегодня выполняют все обязательства. И, как мы слышали сегодня, "пятый пусковой" - это 19-й год. Это начало строительства 2-го,3-го, 4-го участка. И в целом обход Маймы - это где-то 21-й 22-й год».

"Пятый пусковой комплекс" включает в себя необходимые коммуникации, строительство 4-х полосной магистрали протяженностью 2,7 километра. Все это параллельно улице Энергетиков вдоль "Катунского промузла" с выходом на Чуйский тракт в районе села Карлушка. Здесь будет построена транспортная развязка в двух уровнях. Ввод объекта в эксплуатацию - 2019-й год. Федеральная же программа рассчитана до 2021 года и включает в себя реконструкцию М-52 до Усть-Семы.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Конечно, это будет другой уровень транспортной жизни. Есть дорога - есть экономика. Нет дороги - нет экономики. Не я придумал. Игорь Евгеньевич долгое время был министром транспорта. Я хочу публично сказать ему слова благодарности еще раз. Он большой любитель Горного Алтая, у него здесь много друзей. Хорошо, деловые отношения выстроили с Росавтодором, министром транспорта Максимом Соколовым. Это тоже наши друзья, которые стараются нас поддержать при малейшей экономической ситуации. Вы видите - результат на лицо».

По словам специалистов, реконструкция позволит значительно увеличить пропускную способность Чуйского тракта, что особенно важно в туристический сезон, когда интенсивность возрастает в разы. Кроме того, новая дорога обеспечит транспортный коридор между аэропортом и Горно-Алтайском, улучшит экологическую обстановку, повысит безопасность дорожного движения. А в республике появится еще один нужный и важный инфраструктурный объект.

Владимир Виноградов