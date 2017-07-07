НОВОСТИ

Межрегиональный фестиваль русского народного творчества «Родники Алтая» начинается сегодня в Усть-Коксе

Он посвящен Году экологии и пройдет в этом году уже в 14-тый раз.

Скоро в фестивальном городке пройдет «Хоровод знакомств», а торжественное открытие состоится завтра. В празднике русского фольклора принимают участие делегации всех муниципальных образований республики, а также творческие коллективы из других регионов.

Гостей ждет трехдневная, насыщенная культурная программа, в ее рамках пройдут конкурсы свадебных обрядов, гармонистов, показ горниц и конкурс мастеров народных промыслов и ремесел. 9 июля на торжественном закрытии состоится награждение победителей конкурсных программ. Отметим, что фестиваль «Родники Алтая» вошел в Национальный календарь событий 17-го года в числе 200 лучших проектов России. В связи с этим он получил статус «национального события 2017», в числе других проектов он презентован на международном туристическом рынке.