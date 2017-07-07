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В Горно-Алтайске завершился двухнедельный марафон фестиваля «Солоны»

Его организаторы - Благотворительный фонд «Система» при поддержке Правительства РА с участием компаний, входящих в группу АФК «Система». Площадки фестиваля работали в городе и ряде районов республики с десятками благотворительных и социальных проектов. Это яркий пример сотрудничества власти, общественности и бизнеса.

Благотворительный фестиваль "Солоны" был посвящен Году экологии и 100-летию особо охраняемых природных территорий. Поэтому экологической теме в этом году уделено особое внимание. На торжественном закрытии вице-премьер Михаил Маргачев выразил надежду, что РА станет постоянной площадкой для проведения этого радужного фестиваля.

В знак благодарности и за сотрудничество, направленное на развитие социальной среды региона от имени главы региона Благотворительному фонду "Система" и партнерам вручены благодарственные письма. Фестиваль "Солоны" уже второй год подряд реализует совместные благотворительные проекты, причем с успехом.

В этом году программа детского благотворительного экофестиваля "Солоны" стала еще более яркой и насыщенной. Одно из главных направлений - Межрегиональная инженерно-конструкторская школа "Лифт в будущее". В ее рамках ребята из 17 регионов страны занимались выявлением проблем в области энергетики, туризма, сельского хозяйства.

Например, ребята предложили свое решение для фермеров - систему "Умная теплица".

А это автоматизированный процесс кормления и поения крупного рогатого скота. Актуальный проект для РА, которым могли бы заинтересоваться многие сельхозтоваропроизводители региона. Детские идеи - взрослым в практику.

Если говорить в целом, масштабность, результативность и эффективность фестиваля "Солоны" на лицо. Модель партнерских отношений Правительства РА и Корпорации "Система" объединила не только ресурсы, но и людей, и целые регионы. Теперь это не просто сотрудничество, это содружество.

Владимир Попошев