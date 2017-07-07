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В РА зарегистрирован случай заражения клещевым энцефалитом от употребления сырого козьего молока

Хозяйка молочных коз пила сырое молоко и творог, полученный из него. Это и стало причиной заражения. В РА за последние десять лет девять человек заразились клещевым энцефалитом после употребления козьего молока. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют тщательней осматривать мелкий рогатый скот, а также обязательно кипятить козье молоко.

СВЕТЛАНА ТАГЫЗОВА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по РА: «При заражении через молоко, люди, как правило, болеют клещевым энцефалитом даже тяжелее, чем после присасывания зараженного клеща, так как в молоке вируса находится много. Это связано с тем, что на животных нападает много клещей, а в организме зараженного животного количество вируса увеличивается».

Каждый день Любовь Михайловна выводит своих домашних животных на пастбище. Она держит коз чешской породы больше 12 лет и считает, что козье молоко – очень полезно для здоровья. Чтобы уберечь себя и своих близких от возможного заражения хозяйка соблюдает все гигиенические правила.

На вопрос «какое молоко?» дети отвечают не раздумывая.

ПОЛИНА ТАЙТАКОВА: «Вкусное и полезное!».

Как правило, опасный сезон заражения начинается весной и летом, когда пасущихся коз кусают десятки паразитов. Тогда вирус клещевого энцефалита и попадает в организм козы. В первую очередь, пищевым путем. Так могут заболеть семьи, где есть молочные козы, люди, покупающее их молоко, сметану, творог. В сыром молоке вирус может сохраняться до двух недель, а в сметане до двух месяцев. Профилактика в подобном случае надежная и простая - кипячение. Оно уничтожает вирус энцефалита и защитит от заражения.

Анна Скороходова