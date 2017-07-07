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Задача госконтроля - снизить давление на бизнес

Глава региона Александр Бердников принял участие в совещании по вопросу совершенствования надзорной деятельности в сфере предпринимательства. В режиме видеоконференции с руководителями субъектов страны его провел председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Реформа контрольно-надзорной деятельности в России стартовала около полутора лет назад и была выделена в отдельную приоритетную программу. Дмитрий Медведев отметил, что с 2018 года все плановые и внеплановые проверки должны проводиться исходя из категорий рисков, где угроза причинения вреда жизни и здоровью людей является максимальной. Деятельность контрольных ведомств при этом должна оцениваться не по количеству проверок и не по размеру выписанных штрафов, а по улучшению реальных показателей безопасности – по снижению смертности, травматизма, заболеваемости, экономического ущерба, вреда окружающей среде. Результатом проделанной работы должно стать доверие со стороны бизнесменов к государству.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: «Главное, чего предстоит добиться в результате реформы, – это принципиально изменить саму философию контроля, перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип партнёрского и «сервисного» отношения к бизнесу. Сместить акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба».

Обсудили и цифровизацию госконтроля. В частности, очные проверки должны сменить дистанционные методы контроля. Комментируя итоги совещания, Александр Бердников акцентировал внимание на важности установления обратной связи с бизнесом, тесного взаимодействия в целях профилактики совершения нарушений.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА: «Мы должны здесь поддержать бизнес. Я сегодня дал поручение подготовить аналогичное совещание в РА. Дать возможность и частным предпринимателям и бизнес-сообществу и структурам, высказать что у них наболело, и что можно будет сделать на региональном уровне. Я считаю, что это будет какой-то шаг в наведении порядка. Я не скажу, что у нас ситуация драматическая, но тем не менее возникают вопросы на которые нужно отвечать людям "почему делается так?". Мы много продвигаемся в этом плане. значительно сократили сроки выдачи разрешительных документов на строительство, на выделение земельного участка на подключение к электроэнергии. В десятки раз сократились сроки. Раньше доходило до 1,5-2 лет сейчас до 2-3-х недель».

Систематизация и сокращение количества обязательных требований, предъявляемых к бизнесу, совершенствование кадровой политики и профилактика коррупционных нарушений в данной сфере станут приоритетными направлениями. Ведь в конечном итоге они направлены на улучшение инвестиционного и делового климата в регионе.

Владимир Виноградов