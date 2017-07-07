НОВОСТИ

На Телецком озере прошел экосубботник

Благотворительный фестиваль "Солоны", посвященный ныне Году экологии и 100-летию заповедной системы России, добрался и до Телецкого озера. Волонтеры провели экосубботник на южном побережье Алтын-Кёля со стороны отдаленного Улаганского района.

Благотворительный фонд "Система" при поддержке Правительства РА с участием компаний АФК "Система". Экосубботник в целях развития особо охраняемых природных территорий теперь на Телецком озере, на берегу уникальнейшего водного бассейна, объекта Всемирного наследия Юнеско.

Фестиваль "Солоны" состоит из нескольких десятков благотворительных и социальных проектов. Благоустройство, приведение в порядок заповедных территорий, в том числе уборка мусора. Это одно из главных направлений экофестиваля.

Сохранение и защита уникальной природы и сакральных мест Горного Алтая. Бережное и уважительное отношение к окружающему миру должно стоять во главе угла, отмечают сами ребята. А в качестве бонуса - гуманитарная помощь.

В рамках экофестиваля «Солоны» волонтеры и организаторы посетили целый ряд природных парков РА. Помимо Улаганского района участники экспедиции побывали в Онгудайском, Усть-Канском и Усть-Коксинском МО.

Владимир Попошев