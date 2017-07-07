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Прошло первое заседание нового состава молодёжного парламента

Будущее республики зависит от них. В ГСЭК прошло первое заседание нового состава молодёжного парламента нашего региона. Молодые политики утвердили структуру этого рекомендательного органа и избрали руководящий состав.

Это уже пятый состав молодёжного парламента РА. В него вошли представители региональных отделений политических партий, МО республики и молодёжных общественных объединений. Несмотря на то, что решения молодёжного парламента имеют рекомендательный характер, здесь всё по-взрослому. Молодых коллег приветствовало руководство ГС- ЭК.

ВЛАДИМИР ТЮЛЕНТИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГС-ЭК РА: «Сегодня в этом зале нет случайных людей, здесь собрались те кто тесно связан с молодёжью, те кто занимается решением их проблем и поддерживает начинания молодёжи и продвижением молодёжных инициатив».

С отчётом о деятельности молодёжного парламента предыдущего созыва, выступил его председатель Артур Сабин. Он подчеркнул, что сам факт существования такого органа как молодёжный парламент, говорит о том, что молодые люди хотят и могут участвовать в общественно - политической жизни.

АРТУР САБИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА РА ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА: «Молодёжный парламент это мощный инструмент, это мощная школа, это площадка где реализуются самые амбициозные инициативы, естественно в рамках закона, самый дееспособный инструмент который воплощает идеи в реальность».

На первом заседании молодёжного парламента пятого созыва был выбран новый руководящий состав и профильные комитеты. На должность Председателя свои кандидатуры выдвинули представитель Некоммерческого благотворительного фонда "Феникс" Игорь Асканаков и представитель регионального отделения "Молодой гвардии" Роман Гордеев. В итоге открытого голосования председателем был избран Игорь Асканаков, получивший абсолютное большинство голосов. Также на заседании Айару Кантырова была делегирована в Молодежную палату при Государственной Думе РФ.