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Состоялся семинар с участием главных редакторов республиканских и районных газет

Как расширить возможности районных СМИ? Кому и зачем нужна электронная версия районной газеты? Эти и другие вопросы рассмотрели на семинаре с участием главных редакторов республиканских и районных газет. Эксперты семинара - заместитель главного редактора ИТАР-ТАСС Александр Куприянов и основатель проекта "МояОкруга.РФ" Антон Долгов.

Гости в живой беседе, в форме диалога, поделились секретами успеха по завоеванию аудитории. Не секрет, что сегодня у печатных изданий очень маленькое число подписчиков среди жителей региона. Огромное число потенциальных читателей сейчас находится в интернете. Поэтому основная задача газет - перестроить привычное мировоззрение о чтении, и как можно быстрее освоить навыки электронного выпуска новостей.

Также участники обсудили вопросы экономики редакций, работу с рекламодателями и поговорили о дополнительных возможностях монетизации. По словам специалистов, как скоро перейдут газеты на дополнительное электронное издание, зависит от энергии главного редактора. Эксперты отметили, что одни газеты многократно увеличивают свою аудиторию за полгода, другим же на раскачку не хватает и трех лет. Семинар проходила в течение дня и, как отметили, редактора газет, она была познавательной и очень полезной.