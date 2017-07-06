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Завершается сезон сбора клубники

Больше в чем в прошлом году. В опытно-производственном хозяйстве "Горно-Алтайское" - сезон клубники. Сотрудники питомника отмечают, что в этом году хороший урожай, а сборщики могут выбрать и сорт ягоды.

6 гектаров вкусной полезной и ароматной ягоды. Глаза разбегаются от большого количества видов. Здесь юния, фестивальная ромашка, фейерверк. Урожая в этом году больше в чем в прошлом. Площадь плантации выросла с 2 га до 6. Всего 20 мин потребуется, чтобы наполнить ягодой это ведерко Снег, выпавший весной, мог стать причиной потери части урожая. Сотрудники питомника приложили немало усилий для сохранения плодоносящих растений.

Ароматную красавицу можно приобрести на городских рынках, но гораздо приятней собрать самому. Цена на рынке за 1 стакан составляет 100 руб., а когда собираешь в питомнике, то 1 кг стоит 200 рублей. Так, есть возможность собрать большое ведро за 1000 рублей. Виктория, так называют землянику горно-алтайцы. И каждый год всегда терпеливо ждут, когда на питомнике созреет ягода.

Собранную ягоду, взвесив, нужно выкупить. В выходные дни есть скидки. Утреннее солнце, свежий воздух, аромат земляники - может стать своего рода физкультурой для всей семьи. Также можно выбрать любой сорт ягоды. И главное – никаких химикатов. Сезон сбора именно этой ягоды завершится на следующей неделе. Затем начнется сбор смородины, малины и вишни.

Анна Скороходова