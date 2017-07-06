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70 городских семей получат новую жилплощадь

Квартиры для нуждающихся. В Горно-Алтайске завершается реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. До сентября текущего года еще 70 семей получат новую жилплощадь в двух строящихся многоэтажках по улицам Осипенко и Набережная.

Степень готовности многоэтажного дома проверяет первый заместитель главы администрации Горно-Алтайска. Благоустройка по улице Осипенко 31 на стадии завершения. Здесь 56 квартир, 16 из них покупает город для нуждающихся в улучшении жилищных условий. (17 мая) Исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем» на личном контроле Главы Республики. Александр Бердников обращает особое внимание руководителей подрядных организаций на необходимость четкого соблюдения сроков и соблюдения качества строительных работ.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «Мы планируем завершить программу полностью до 1 сентября текущего года. данный многоквартирный дом по улице Осипенко 31. Находится в высокой степени готовности. все внутренние работы практически завершены. Остаются работы по отделке фасада и работы по благоустройству территории. все работы по данному дому будут завершены до 1 августа текущего года».

Всего на очереди во вселение в новые квартиры остается еще 70 семей, которые проживают в 10 аварийных домах. Кроме этого в рамках профильной программы строится еще одно здание по улице Набережная 6, где городской администрацией будет выкуплено уже 56 квартир.

ОЛЬГА САФРОНОВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА: «52 аварийных дома в городе будут, с учетом нынешних 10 аварийных, полностью ликвидированы. Такая серьезная работа и ранее была проведена и в текущем году вот эти два дома завершают фактически начатую в 2009 году программу переселения из аварийного жилищного фонда».

К 1 сентября ожидается высокая степень готовности дома и по улице Набережная. Таким образом, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Горно-Алтайске будет завершена. Отметим, что с начала ее действия, охвачено 500 городских семей. 427 уже получили новые квартиры. На эти цели выделено порядка 400 млн.рублей.

Владимир Виноградов