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Господдержка сельского хозяйства составила 522 млн. рублей

Сельское хозяйство требует особого внимания. Об основных направлениях государственной поддержки АПК республики говорили на рабочем совещании главы региона А. Бердникова. В заседании приняли участие представители муниципальных образований и сельхозтоваропроизводители, которые имели возможность напрямую задать свои вопросы и получить компетентные ответы.

Сельхозкооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства, муниципальные образования. Открывая совещание, А. Бердников отметил важное значение сельхозотрасли и традиционных форм хозяйствования Горного Алтая, 70 % населения которого проживают в сельской местности. Глава призвал участников собрания к открытому разговору, с целью решения возникающих проблем сельчан.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Сегодня мы должны с вами поговорить, я вас призываю абсолютно откровенно по вопросу - то, что вы хотели услышать, получить в рамках существующих финансовых возможностей правовых, законов, возможных изменений, по вопросам организации вашего сельскохозяйственного бизнеса по прозрачности различных форм господдержки вам, сидящим здесь, по вопросам организации подготовки документов и получения различных форм поддержки - субсидии, гранты и т.д.»

А. Бердников заметил, что на господдержку АПК ежегодно выделяются значительные ресурсы. Если в 2006 году господдержка сельского хозяйства составляла около 160 млн рублей, то сейчас по разным направлениям она достигала в некоторые годы до 1 млрд рублей. В текущем году господдержка составила 522 млн. рублей, на следующий - планируется 612 млн. и вместе с тем будут изменены подходы к формированию госпрограммы, вместо действующих 13 подпрограмм останется 6.

НАТАЛИЯ ТАБАКАЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ, ИНВЕСТИЦИЙ, ГОСПОДДЕРЖКИ АПК И КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РА: «Изменения произошли в части корректировки структуры госпрограммы, консолидации мер господдержки и введение нового механизма кредитования в сельском хозяйстве. Из 54 действующих направлений межбюджетных трансфертов осталось в результате консолидации 7 направлений».

Растениеводство, молочное скотоводство, развитие АПК в части поддержки малых форм хозяйствования, овцеводства, коневодства, мараловодства, КРС. Также речь идет о программе «Устойчивое развитие сельских территорий и «Развитие мелиорации земель сельхозназначения», инвестиционное и льготное кредитование. В ходе совещания сельхозтоваропроизводители могли напрямую задать свои вопросы. Их интересовали развитие пчеловодства, гранты, субсидии и масса других тем.

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «Что касается выделения древесины для топки. Я не знаю, мы давным-давно приняли такой нормативный документ - по 20 кубов каждому жителю РА для отопления бесплатно мы выделяем. Почему вам никто на дает? Разберитесь. Поручение Алисову - нужно выехать в Онгудайский район».

Речь шла и о борьбе с непарным шелкопрядом, о методической помощи для фермеров при подаче заявки на получение господдержки. Также сельчане интересовались о возможной помощи при вывозе кормов из труднодоступных пастбищ. По итогам рабочего совещания принято решение о регулярном проведении встреч в таком формате.

Владимир Попошев